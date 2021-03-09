«طرق دبي» تستعرض إنجازات الكوادر النسائية

المصدر: دبي - البيان

عقدت اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي لقاءها السنوي عن طريق تقنية الاتصال المرئي، بالتزامن مع احتفالاتها باليوم العالمي للمرأة 2021. وتضمن اللقاء استعراض إنجازات الكوادر النسائية للهيئة في العام 2020، وخطة اللجنة النسائية لعام 2021 ولقاء مع الموظفات المتميزات، والإعلان عن سفيرات اللجنة النسائية، إلى جانب تكريم الفريق الرياضي لموظفات الهيئة على جهودهن في العام 2020.

وبهذه المناسبة، أكدت موزة المري، مدير إدارة تنفيذي مكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيس اللجنة النسائية في الهيئة، حرص الهيئة بقيادة معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، على تقدير الدور الذي تقوم به موظفات الهيئة خصوصاً الأمهات اللواتي لديهن أطفال في عمر الدراسة، كما تثمن الهيئة جهودهن العظيمة في تحقيق التوازن بين مسؤوليات المنزل والعمل، وتنظيم الوقت للنجاح الأسري والمهني في آن واحد.

وأضافت المري: «أثبتت المرأة في الإمارات، وبالتحديد العاملة منها، قدرتها على التصدي للتحديات وتحقيق الإنجازات، وكان ذلك جلياً خلال العام 2020 الذي كان مليئاً بالتحديات على مستوى العالم أجمع، حيث فرضت الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد19» تحديات وقيود إضافية على المرأة، على المستوى الشخصي والأسري والمهني، ومرة أخرى أكدت المرأة الإماراتية قدرتها على التميز في مختلف الظروف، مما بلغت صعوبتها».

وقالت: «قدمت موظفات الهيئة في العام 2020، مثالاً يحتذى به على الصعيد المهني والاجتماعي والرياضي، وأظهرت اللجنة النسائية في الهيئة مرونتها في التعامل مع التحديات، وأثمرت جهودها في طرح ما يزيد على 40 فعالية متنوعة سواء ترفيهية واجتماعية ورياضية خلال العام الماضي، كما حققت اللجنة 26 ميدالية في مختلف الميادين الرياضية حتى العام 2020، إلى جانب المبادرات الأخرى في التواصل، وذلك عبر استحداث فعالية اللقاء المفتوح مع موظفات الهيئة».

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