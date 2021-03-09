الشيخة فاطمة: تمكين المرأة الإماراتية تحول إلى واقع عملي

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن ابنة الإمارات لم تعد منشغلة بممارسة حقوقها ولا المطالبة بها، وأن مفهوم تمكين المرأة في الإمارات لم يعد مجرد مصطلح أو مفهوم نظري، وإنما تحول إلى واقع عملي ومشاركة فاعلة من جانب المرأة في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة.

جاء ذلك خلال ملتقى القيادة الرقمية للمرأة الإماراتية الافتراضي الذي تم تنظيمه أمس.

ودوّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر حسابه في «تويتر»: «تشرفت اليوم (أمس) بإلقاء كلمة أم الإمارات أم الفرسان، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في ملتقى القيادة الرقمية للمرأة الإماراتية الافتراضي، فلها تحية الوفاء والاعتزاز. حفظها الله الداعم الأكبر وبلا حدود لتعزيز الدور الحيوي والإيجابي للأسرة والمرأة الإماراتية، في تحقيق إنجازات يفخر بها الوطن».

وقال سموه خلال الملتقى: «نحن محظوظون كإماراتيين أننا نحظى بقيادة ترعانا وترعى المجتمع، بل وترعى العالم كله، واليوم في هذه الجائحة، نسأل الله السلامة للجميع، نرى اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الداخل والخارج بالسلامة، وكذلك أم الفرسان حفظها الله امتدت رعايتها إلى العالم وكذلك إلى الداخل».

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