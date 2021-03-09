المصدر: الشارقة - البيان

برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وبمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، فعاليات حفل تكريم الفائزات بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، في دورتها الثالثة.

وألقت سمو الشيخة جواهر كلمة، قالت فيها: «أُرحَّبُ بكم جميعاً في هذا اللقاء.. وأرحبُ بالمبدعاتِ الخليجياتِ في الشارقة، وعلى أرضِ دولةِ الإمارات، أخواتٍ نفخرُ بكنَّ وبعطائكنَّ في الثقافة والإبداع، وسعيدةٌ بمشاركتِكُنَّ في جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، إحدى مبادراتنا في المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والتي نرى فيها مُلتَقى تجتمع فيه المُهْتَمات بالثقافة والفكر، فَأَنْتنَّ من رُوّاد القوة الناعمة، هذه القوة التي نحن في هذا الوقت أحْوَج ما نكون إليها لتنوير العقول، والارتقاء بالفكر والتعامل مع الحياة عبر دراسات وبحوث مُخْتَصة، وكذلك الارتقاء بالذائقة الفنية، والشعور بالكلمة المعبرة عبر لغة استثنائية، هي لغة الشعر، وعبر أحداث تُدْخل القارئ في عالم التَّوَقُّعات والانتظارات في الرواية، إضافة إلى رسائل العلم والقِيَم عَبْر حكايات يُبْحر فيها خيال الطفل...».

وقالت صالحة عبيد غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي: «منذ أربعة أعوام، وخلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي، كان الإعلان عن الجائزة.. تكريماً للمرأة المبدعة في دول مجلس التعاون الخليجي».

وبدأت لطيفة الدرمكي، عريف الحفل، بتكريم الفائزات بالجائزة، وهن: في مجال الرواية، فازت كل من: الروائية بثينة العيسى من الكويت، عن روايتها «حارس سطح العالم»، والروائية فاطمة محمد طلال من البحرين، عن روايتها خبايا الماضي.

وفي مجال الشعر، فازت الشاعرة رقية الحارثية من سلطنة عمان، عن عملها «قلب آيل للخضرة»، والشاعرة د. مها العتيبي من السعودية، عن عملها «أشدد بكفك أحلامي فقد أصل». كما فازت الكاتبة خديجة المفرجية من سلطنة عمان، في مجال أدب الطفل، عن عملها «ما أجمل التعاون».

في مجال الدراسات الأدبية، فازت كل من: د. صباح عيسوي من المملكة العربية السعودية، عن دراستها التي تحمل عنوان: «الموهوبون والكتابة الإبداعية»، وعائشة الزعابي من دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دراستها «برامج الموهوبين في الكتابة الأدبية بدولة الإمارات».

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