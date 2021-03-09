مريم المهيري تطلق النسخة الثانية من برنامج زمالة القيادات العربية في الزراعة

المصدر: دبي - وام

أطلقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، النسخة الثانية «الافتراضية» من برنامج زمالة القيادات العربية في الزراعة (أولى) للباحثات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف برنامج «أولى» - الذي أعلن عنه خلال ندوة عقدت عبر الإنترنت نظمها المركز الدولي للزراعات الملحية (إكبا) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة - إلى مساعدة الباحثات في بداية ومتوسط حياتهن المهنية في الزراعة للوصول إلى أدوار قيادية من خلال تشجيع ثقافات العمل المراعية للمساواة بين الجنسين وإنشاء منصات لعرض أفكارهن وقدراتهن ومساهمتهن.

وسوف يوفر برنامج الزمالة منتدى متميزاً للبحوث والتنمية للباحثات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة التحديات الزراعية الملحة والمشاركة في منصة شبكة إقليمية للباحثات عبر التخصصات الزراعية.

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