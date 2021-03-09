سفراء دول شمال أوروبا يشيدون بجهود الإمارات لتمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد سفراء دول شمال أوروبا لدى الدولة -الدنمارك، فنلندا، النرويج والسويد- بجهود دولة الإمارات لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات وترسيخ المساواة بين الجنسين.

وسلط السفراء الضوء -بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة- الذي يصادف الثامن من مارس كل عام على إنجازات الإمارات وتصدرها عدة مؤشرات عالمية تتعلق بالمساواة بين الجنسين وجهود تمكين المرأة.

التزام

وأوضحت ماريانا نيسيلا سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة أن دول شمال أوروبا تشترك مع دولة الإمارات في الالتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن مشاركة المرأة الفعالة في سوق العمل تعتبر أساسية لتعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي.

ولفتت السفيرة إلى برنامج "الإرشاد المهني" الذي ينفذ بتعاون مشترك بين سفارات دول شمال أوروبا ومؤسسة دبي للمرأة ويهدف إلى تشجيع الشابات على القيام بدورهن القيادي.

ومن جانبه أوضح فرانز مايكل سكولدملين، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، أن برنامج "الإرشاد المهني" يزود المنتسبات بالخبرة اللازمة لبناء القدرات وصقل المهارات الشخصية والمهنية.

تعاون

قال هنريك لاندر هولم، سفير مملكة السويد لدى الدولة، إن بلاده وكافة دول شمال أوروبا تحرص على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات وخاصة على صعيد جهود تمكين المرأة وتنمية قدراتها، كما أشاد ستين روزتيس، سفير مملكة النرويج لدى الدولة، بما نالته المرأة الإماراتية من مكتسبات وما حققته من إنجازات في شتى المجالات.

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