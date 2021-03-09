«المرأة والتجارة العالمية» على طاولة «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - بشار باغ

أعلن مركز التجارة الدولية، وهو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، استضافة دبي للدورة الثامنة من مؤتمر «المرأة والتجارة العالمية»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، و«إكسبو 2020 دبي»، في الفترة من 17 - 19 أكتوبر المقبل.

وسيعقد الحدث العالمي في موقع إكسبو دبي، بمشاركة أكثر من 3000 من الخبراء والقياديات ورائدات الأعمال وصناع السياسات من 90 دولة.

ويهدف المؤتمر الدولي، الذي يدمج بين الحضور الفعلي، والافتراضي عن بعد، إلى تعزيز قدرة النساء الرياديات على دخول الأسواق حول العالم، والوصول إلى المشترين والمستثمرين والشركاء في مختلف القطاعات، مع الحرص على بناء فرص واعدة للأعمال والاستثمار والابتكار وتطوير الشراكات. وقد ساهم المؤتمر في دوراته السابقة، بخلق فرصة تجارية واستثمارية للمرأة، بقيمة تفوق 80 مليون دولار.

استدامة

ويركز المؤتمر على الاستدامة، بوصفها محوراً رئيساً لفعالياته، وسيبحث المشاركون والخبراء خلال الحدث، سبل تسريع تحول سلاسل القيمة نحو الاستدامة، من خلال تفعيل دور الشراكات بالاعتماد على التقنيات الحديثة.

وباشر مركز التجارة الدولية خلال شهر مارس الحالي، بتنظيم دورات تدريبية لمدة ستة أشهر، تحضيراً للمؤتمر، حيث ستشهد هذه الفترة، العديد من الحلقات الحوارية، وجلسات تدريبية، التي يقودها نخبة من الخبراء، وصولاً إلى موعد انطلاق الحدث.

وسيتضمن المؤتمر ورش عمل إرشادية، ومنافسات لتقديم عروض المشاريع أمام المستثمرين، بالتزامن مع اجتماعات أعمال ثنائية وفعاليات للتواصل.

تعاون

وقال المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: يشكل مؤتمر «المرأة والتجارة العالمية»، أكبر حدث واقعي وافتراضي عالمي متخصص في تمكين نجاح المرأة في كافة قطاعات الأعمال والتجارة والاستثمار، وتوفير فرص واعدة للمشاريع التي تمتلكها النساء، وسيتيح الحدث للمشاركات، فرصة التعرف إلى أفضل الممارسات، واكتساب الخبرات، والاستفادة من تجارب نخبة من الرياديات الناجحة من مختلف أنحاء العالم، وسيشكل الحدث منصة مثالية لتوسع المشاريع النسائية عبر التصدير.

وسيتم تنظيم المؤتمر، مع التزام كامل بالإجراءات الاحترازية المتبعة، لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين والحضور.

وقالت باميلا كوك المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية: يتعاون مركز التجارة الدولية مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، لتنظيم مؤتمر المرأة في التجارة الدولية، ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، بهدف تمكين النساء الرياديات لبناء مستقبل أفضل. ومن خلال الدمج المبتكر بين الحضور الواقعي والافتراضي، ستتاح فرص جديدة للأعمال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمتلكها النساء حول العالم.

شراكة

أبرمت «ماستركارد» شراكة مع برنامج «إكسبو للمدارس» لتوسيع جهودها في بناء عالم أفضل للمرأة من خلال دعوة الفتيات من جميع أرجاء الإمارات، للانضمام إلى الجلسة الافتراضية لبرنامج Girls4Tech التي تقام احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.

وستستضيف ماستركارد جلسات افتراضية ضمن البرنامج في 23 دولة لتشجيع الفتيات في مختلف أنحاء العالم على استكشاف الفرص المهنية المتاحة أمامهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأطلقت «ماستركارد» البرنامج بهدف تمكين الفتيات من اختبار مجموعة واسعة من المهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويهدف إلى مساعدة الفتيات في الصفوف الابتدائية في سد فجوة المهارات في قطاع التكنولوجيا.

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