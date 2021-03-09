نجمات تضيء سماء رياضة الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تمتلك الإمارات قائمة طويلة من البطلات اللاتي حققن نتائج لافتة ووصلن إلى منصات التتويج خلال السنوات الأخيرة، ومنهن الفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم، الفائزة بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية في غوانزهو 2010، وبطلة الإمارات ريم عبد الكريم الهاشمي، والفائزة بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو، لتكون أول بطلة عالم إماراتية وعربية في اللعبة، ولطيفة الحوسني في المبارزة، والبطلة فاطمة خصيف، سفيرة فوق العادة في بطولة آسيا للكاراتيه للشابات، وأهدت الإمارات وللعام الثاني على التوالي الميدالية الذهبية في المنافسات التي أقيمت بالعاصمة الماليزية جاكرتا، والسائقة الإماراتية آمنة القبيسي، والتي حققت انتصاراً تاريخياً غير مسبوق، في السباق الأول في فورمولا 4، والذي أقيم على حلبة مرسى ياس، على هامش جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1 في نوفمبر 2019، وخلود الزعابي الحكمة الدولية في كرة القدم، والمرشحة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ضمن المحكمات المرشحات للتحكيم في تقنية الفيديو في كأس العالم للسيدات 2023، والمقررة في كل من أستراليا ونيوزيلندا.

كما تشهد الإمارات في الوقت الحالي، ظهور شخصيات وبطلات من أصحاب الهمم، ومنهن شيخة القاسمي بطلة أصحاب الهمم، والتي ألقت كلمة الأولمبياد الخاص الإماراتي في الأمم المتحدة خلال المؤتمر العالمي للدول الأعضاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية منتصف يوليو 2019، وبعدها اختيرت ضمن قادة العالم العالميين وسفراء الأولمبياد الخاص الدولي، وأيضاً هناك البطلة الإماراتية في الألعاب البارالمبية، نورة الكتبي، والتي تمكنت من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقررة الصيف المقبل، في ألعاب القوى بلعبتي رمي الصولجان ودفع الجلة، بعدما حققت أرقاماً رائعة في بطولة العالم لألعاب القوى بدبي 2020، كما حققت زميلتاها سهام الرشيدي ومريم المطروشي، أرقاماً غير مسبوقة في البطولة نفسها.

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