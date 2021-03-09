جائزة «أم الإمارات» أغلى وأبرز الجوائز

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تحرص الإمارات دائماً على تكريم المرأة المتفوقة رياضياً، كما تخصص جوائز للمرأة الرياضية الإماراتية والعربية، وأبرزها جائزة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية المتميزة، والتي أطلقت في 2012.

وتعد أغلى وأبرز الجوائز في العالم لتقدير إنجازات اللاعبات والإداريات والإعلاميات والمؤسسات التي ترعى رياضة المرأة وتقدم لها الدعم، والمراكز البحثية التي تثري الساحة الرياضية بأفضل الأبحاث والدراسات.

كما تشهد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، تكريم أفضل اللاعبات والمدربات والإداريات، ضمن فئات الجائزة المتعددة، لتؤكد الإمارات دائماً اهتمامها برياضة المرأة.

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