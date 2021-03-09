إنجاز خليجي فريد لسيدات الكرة الطائرة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حقق المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة للسيدات، إنجازاً خليجياً فريداً، تحت قيادة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة رئيس لجنة المنتخبات.

ويتمثل إنجاز طائرة سيدات الإمارات، بالفوز بالميدالية الذهبية للنسخة الخامسة من دورة الألعاب الخليجية لرياضة المرأة، واختتمت مشاركاتها بالفوز بالميدالية البرونزية في النسخة السادسة الأخيرة بالكويت.

ونجحت أيضاً، «بنت الإمارات»، في الفوز بلقبين لبطولة غرب آسيا لكرة القدم عندما استضافت أبوظبي نسختي البطولة، وذلك على حساب منتخبات عريقة مثل منتخبات الأردن وإيران والبحرين.

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