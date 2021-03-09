«الشارقة للاتصال الحكومي» يستعرض تجارب مؤثري «التواصل»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حرص جائزة الشارقة للاتصال الحكومي على تعزيز الوعي بدور الاتصال الحكومي، ونقل التجارب المتميزة في هذا المجال، مشيراً إلى مواصلة الجائزة أهدافها في تقديم كل الدعم لمختلف القطاعات والأفراد، جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، صباح أمس، عن بعد، بحضور محمد جلال الريسي رئيس لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، ومشاركة نخبة من المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الإمارات والوطن العربي، الذين استعرضت الورشة تجاربهم.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إنه انطلاقاً من إدراكنا الدور المهم للمؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم إدراج فئات جديدة تساهم في دعم الأدوار الهادفة والبناءة المتوافقة مع القيم المجتمعية التي تعزز مفاهيم التواصل المثمر المسؤول بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع العام.

وأشار إلى أن الدورة الثامنة من الجائزة التي تسعى إلى إضافة المزيد من المخرجات وتعزيز الإنجازات أدرجت فئات جديدة تحاكي فكر التطوير الذي تتبناه إمارة الشارقة وتستهدف تكريم المبدعين في شتى المجالات.

ونقلت الورشة تجارب مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي المشاركين فيها، واستعرضت أدوارهم في تعزيز الوعي المجتمعي بالعديد من الموضوعات والقضايا ومساهماتهم في دعم البرامج الحكومية لإيصال رسائلها التوعوية ومساندة جهودها.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التعريفية بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي يجرى تنظيمها عن بعد للتعريف بالاستراتيجية الجديدة للجائزة.

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