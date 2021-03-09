«الطاقة والبنية التحتية» تنال «آيزو» في إدارة الابتكار ونمذجة معلومات البناء

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، سعي الوزارة الدائم إلى تحقيق أعلى المعايير الدولية في مجال الابتكار، بصفته المحرك الرئيس للنمو والتنمية الشاملة بمختلف محاورها، وداعماً لمنظومة الإنجازات المستدامة المبنية على مستهدفات واضحة قادرة على تلبية تطلعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة.

تميّز

جاء ذلك إثر تسلم معاليه شهادة مطابقة المواصفات القياسية العالمية «الآيزو 56002» في إدارة الابتكار التي حصلت عليها الوزارة بعد انتهاء عمليات التقييم للتأكد من مطابقة أنظمة العمل ومستوى الخدمات لمعايير الجودة في إدارة الابتكار بما يتوافق مع آخر تحديث للنظام، وكذلك شهادة «الأيزو» 19650 في نمذجة معلومات البناء، كأول جهة حكومية اتحادية على مستوى العالم، وهو معيار دولي لإدارة المعلومات طوال دورة الحياة الكاملة للأصل المبني باستخدام نمذجة معلومات البناء (BIM) الذي بدوره يحتوي على جميع المبادئ والمتطلبات عالية المستوى.

وعبّر معاليه عن سعادته واعتزازه بهاتين الشهادتين اللتين تسطران إنجازاً مشرفاً في سجل وزارة الطاقة والبنية التحتية، قائلاً: مثل هذه الإنجازات تعتبر ترجمة لحرص الوزارة على تطبيق معايير عالمية في جودة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، ودافعاً لمواصلة النجاحات التي تحققها الوزارة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع جراء تداعيات جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».

إنجازات

وأضاف: تضمن مثل هذه الإنجازات النوعية مواصلة العمل المتميز الذي يصب بمجمله في تعزيز ريادة الإمارات عالمياً، والعبور لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات الطموحة، وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071، فيما أثنى معاليه على جهود موظفي وزارة الطاقة والبنية التحتية التي أثمرت نجاحات نوعية.

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