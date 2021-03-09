انطلاق «حوارات البيت السعيد» في دبي 15 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي متمثلة بإدارة البرامج المعرفية الإسلامية، بالتعاون مع محاكم دبي متمثلة بإدارة الأحوال الشخصية، عن إطلاق سلسلة جلسات حوارية افتراضية بعنوان «حوارات البيت السعيد»، إذ ستنطلق أولى الجلسات يوم الإثنين تاريخ 15 مارس من العام الجاري، عن كيفية التعامل مع الأبناء أثناء الخلافات، تحت اسم «قصة قصيرة»، وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً، عبر برنامج مايكروسوفت تيمز.

ويأتي انطلاق الجلسة الحوارية من باب مواكبة رؤى القيادة الرشيدة التي تسعى إلى الارتقاء بمكانة الأسرة والحفاظ على تماسكها وتمكين أفرادها من أداء أدوارهم في المجتمع، وضمان استقرارهم.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة حمدة المهيري، مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بالدائرة: نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية كافة عن طريق تحفيز مختلف القنوات التفاعلية لخدمة قضايا الأسرة والمجتمع.

وسيدير الجلسة الحوارية الافتراضية «قصة قصيرة» محمد المازمي، رئيس شعبة طعون الأحوال الشخصية، وسيشاركه الجلسة كل من أحمد علي الشحي، رئيس شعبة إدارة الجلسات الأسرية، وحليمة محمد حميد، باحث اجتماعي والتي سيتم الإعلان عنها عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.

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