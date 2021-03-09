«صحة أبوظبي» تمنح مدينة الشيخ خليفة الطبية 5 ماسات

المصدر: (أبوظبي - وام)

كشفت دائرة الصحة - أبوظبي أن مدينة الشيخ خليفة الطبية حققت إنجازاً يعكس جهودها في تقديم جودة رعاية صحية بمستويات جودة متميزة بحصولها على تصنيف «فائق التميز» لتكون أول منشأة صحية حكومية تحصل على خمس ماسات في مؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر».

جاء ذلك على هامش حفل تكريم عقد أمس بمقر مدينة الشيخ خليفة الطبية بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي والدكتورة مريم بطي المزروعي المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية.

وخلال حفل التكريم تسلمت الدكتورة مريم المزروعي من عبدالله آل حامد اللوحة التقييمية التي سيتم وضعها على واجهة المستشفى لتكون برهاناً واضحاً على التزامها بضمان تقديم تجربة استثنائية للمرضى ونتائج سريرية متميزة وبجودة عالية.

وأوضح عبدالله آل حامد أن رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما زالت تشكل أساساً للقطاع الصحي في الحاضر وتلهم مستقبله المشرق والمستدام، حيث راهنت القيادة الرشيدة منذ البداية على صحة ورفاه الإنسان واستثمرت وسخرت كل الجهود والإمكانيات لوضع أسس توفير قطاع صحي متميز يوفر خدمات صحية متطورة لجميع المواطنين والمقيمين ويعمل على الارتقاء بمستوياتها، موجهاً شكره الجزيل لجميع العاملين في مدينة الشيخ خليفة الطبية من الطاقم الطبي والإداري لجهودهم المبذولة للتميز في تقديم جودة الخدمات الصحية فضلاً عن الدور الكبير والمساهمة الفعالة في مواجهة تحديات جائحة كوفيد 19.

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