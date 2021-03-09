فحوص «كورونا» لـ350 عاملة خدمة منزلية في مكاتب استقدام العمالة بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظم فريق إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بعجمان، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة عجمان، والمنطقة الطبية، والشركاء حملة تفتيشية للتدقيق على الصحة العامة وإجراء الفحوص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا شملت 350 من فئة العمالة المنزلية في جميع مكاتب استقدام الأيدي العاملة المختلفة بالإمارة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الوباء.

وأوضح العميد عبدالله سيف خلفان المطروشي المدير العام للعمليات الشرطية بشرطة عجمان أنه تم إجراء الفحوص على جميع عاملات الخدمة في مكاتب استقدام الأيدي العاملة للتأكد من سلامتهن ومدى التزامهن بالإجراءات الاحترازية، وتم اكتشاف 3 حالات إصابة بمرض فيروس كورونا وتم عزلهن ومتابعتهن وهن في حالة جيدة ويتلقين الرعاية الصحية.

نفي

إلى ذلك، نفى المدير العام للعمليات الشرطية ما تم تداوله مؤخراً حول إغلاق مكاتب استقدام العمالة المنزلية بإمارة عجمان نظراً لتفشي فيروس كورونا بين فئة العمالة المنزلية، مشيراً إلى ضرورة تقصي الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاستماع للأقاويل، وأصحاب الشائعات التي تهدف إلى نشر الأخبار الزائفة، وترويع الناس مؤكداً أنه ستتم ملاحقة كل من ينشر الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والسكينة بين قاطني الإمارة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية تفادياً للمساءلة القانونية والتعرض للعقوبات التي أعلنتها الدولة ضد المخالفيــن.

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