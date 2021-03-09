محاكم رأس الخيمة: 27 خدمة يقدمها مركز إسعاد المتعاملين بوادي أصفني

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن الدائرة تمكنت بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، من تحقيق إنجازات نوعية غير مسبوقة في العمل القضائي بالإمارة والخدمات المقدمة، بما يسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع، ويحقق العدالة الناجزة، ويرتقي بتجربة المتعامل لإسعاده، وصولاً إلى مراحل متقدمة من الكفاءة الحكومية.

وأضاف: من بين الأفرع التابعة لمحاكم رأس الخيمة، فرع منطقة وادي اصفني في مركز إسعاد المتعاملين الذي يقدم مجموعة من الخدمات البالغ عددها 27 خدمة، منها خدمات التسامح الأسري والاستشارات الأسرية وجلسات حل الخلافات الزوجية، وخدمات الاشهادات والتوثيقات، بالإضافة لخدمات الكاتب العدل، لافتاً إلى أن فرع منطقة وادي اصفني يهدف إلى خدمة أهالي المناطق الجنوبية بالإمارة، وتخفيف عناء الانتقال لمقر الدائرة الرئيسي، والحرص على راحتهم، وتوفير الخدمات لهم، وصولاً إلى تحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة.

وتابع: تسعى محاكم رأس الخيمة للتسهيل على كافة فئات متعامليها خصوصاً كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم الذين يجدون صعوبة في استخدام الخدمات الذكية، مما جعلها أن تبذل جهوداً لفتح أفرع تابعة لها على امتداد إمارة رأس الخيمة لتقريب المسافات للسكان القاطنين في المناطق البعيدة ولهذه الفئات تحديداً، لإتمام معاملاتهم بسهولة ويسر، إلى جانب استمرار توظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة في حكومة رأس الخيمة، ما يتيح للمتعاملين أيضاً الحصول على خدمات المحاكم عن بُعد.

وشكلت نسبة المعاملات التي قدمتها محاكم رأس الخيمة «عن بُعد» 75% من إجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها وبلغت 120.526 معاملة عبر مراكز الخدمة وقنواتها الإلكترونية والذكية، خلال العام الماضي 2020، وذلك في كافة خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين، في عام 2020، وبنسبة زيادة بلغت 32% عن عام 2019.

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