أكاديمية شرطة دبي تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل

المصدر: دبي ـ البيان

حصلت أكاديمية شرطة دبي، على شهادة الاعتماد كأفضل بيئة عمل لعام 2021 التي تمنحها الهيئة الأمريكية (Great Place to Work)، وذلك للعام الثاني على التوالي كأول أكاديمية شرطية تنال هذه الشهادة على مستوى العالم، وذلك بناء على الاستبيان الذي تطرحه المنظمة على الموظفين لقياس تجربة عملهم ومدى توفير البيئة النموذجية الجاذبة، التي تلبي طلباتهم وتهدف إلى إسعادهم.

وقال العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي: إن هذا الإنجاز العالمي جاء ثمرة تضافر الجهود والطاقات والعمل الدؤوب من قبل الطاقم الإداري والتدريسي وكافة موظفي الأكاديمية من العسكريين المدنيين، رغم تحديات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، موضحاً أن الأكاديمية وضعت إسعاد موظفيها في مقدمة أولوياتها، من خلال تبني الأفكار والمبادرات الخلاقة وتطبيق الأبعاد الخمسة لبيئة العمل السعيدة النموذجية وفق موجهات منظمة Great place to work، في بناء الثقة والاحترام وتطبيق العدالة، والفخر ومد جسور علاقات الزمالة، لرفع مؤشر السعادة لدى موظفي ومنتسبي الأكاديمية، لتكون السعادة بمثابة أسلوب حياة.

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