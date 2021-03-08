شرطة أبوظبي: تمكين المرأة في العمل الأمني أولوية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شرطة أبوظبي أن تمكين المرأة في العمل الشرطي والأمني ودعم مسيرتها من ضمن الأولويات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم مسيرة عطائها لخدمة الوطن.

ونظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام وذلك تقديراً لجهودها المستمرة وتشجيعاً لها لمواصلة العطاء والإنجاز.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بدعم وتمكين المرأة بمجالات العمل الأمني والإداري والتأهيل والتدريب وتوفير البيئة المحفزة لها للإبداع حتى أصبحت المرأة قيادية وتشغل المناصب الإدارية في الأكاديمية.

وأضاف أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وقدرتها في الوقوف والتصدي لمختلف الأزمات مع الرجل بقوة وثبات راسخ وطموح واضح وأسلوب متميز وريادي.

وأشاد بدور المرأة الفاعل في خط الدفاع الأول وفي النقاط الأمنية والشرطية للحد من انتشار «كوفيد 19»، ضاربة أروع أمثال ومبادئ المواطنة الإيجابية والتوازن بين الجنسين.

وقدم التهاني للعناصر الشرطية النسائية في الأكاديمية بهذه المناسبة، مشيداً بجهودهن وأدوارهن المتميزة في بيئة العمل واهتمامهن بالارتقاء بأهداف وتطلعات الأكاديمية في تطوير منظومة التدريب وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز