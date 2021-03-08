ضبط حفل عرس مخالف للإجراءات الاحترازية بأم القيوين

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد فريق التدقيق والمتابعة بأم القيوين حالة عدم تقيد بالإجراءات الاحترازية في حفل عرس بمنطقة السويحات 2 بأم القيوين، وذلك خلال جولته التفقدية المعتادة.

ولوحظ أن المتواجدين في الحفل لم يلتزموا بلبس الكمامة أو بالتباعد الاجتماعي كما تبين أن عدد الحضور تجاوز العدد المسموح به وهو (10) أشخاص حسب التعميم الصادر من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأهاب الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بكافة أفراد المجتمع لضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة والتي تهدف لسلامتهم ولاحتواء المرض ومنعه من الانتشار. فالالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب وطني، وعلى المجتمع التعاون لصد هذه الجائحة إلى أن يتم القضاء عليها بإذن الله.

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