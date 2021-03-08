نورة السويدي تعلن إطلاق مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم الفتيات الأفريقيات

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أعلنت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام عن إطلاق مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم الفتيات الأفريقيات، لمحو الأمية الرقمية.

المبادرة جاءت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء الاستراتيجين، في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات لمناصرة المرأة حول العالم وتمكينها وردم الفجوة بين الجنسين.

جاء ذلك على هامش ملتقى القيادة الرقمية للمرأة الإماراتية بتنظيم من الاتحاد النسائي العام وبرنامج الشيخ خليفة للتمكين "أقدر".

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