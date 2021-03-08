بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات خالفت التعليمات الصحية الوقائية

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي 4 مؤسسات تشمل مؤسسة غذائية وصالونا ومقهيي شيشة

لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات ومخالفة التعليمات الصحية الوقائية.

ونفذ مفتشو البلدية 2383 زيارة تفتيشية على المؤسسات، خلال 7 مارس الجاري وتم إغلاق مؤسسة غذائية وصالونا لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، ومخالفة 7 مؤسسات وتوجيه 31 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2341 مؤسسة.

متابعة

ويتابع مفتشو بلدية دبي خلال الجولات الرقابية على المؤسسات مدى تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات منها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع. ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

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