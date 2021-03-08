انطلاق مسح جودة الحياة الأمنية في الشارقة 2021

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة صباح أمس بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، مسح جودة الحياة الأمنية 2021، بهدف استطلاع رأي مجتمع الشارقة عن مدى رضاهم على الخدمات الشرطية المقدمة للسكان ومستوى شعورهم بالأمن والأمان على الذات والممتلكات، وذلك على مدى ثلاثة أسابيع لينتهي المسح في 25 مارس الجاري.

استهداف

ويستهدف المسح سكان مدينة الشارقة والحمرية والمنطقتين الوسطى والشرقية، من خلال عينة سيتواصل معها فريق العمل الخاص بالمسح، الذي تلقى تدريبه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، علماً أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أتاحت لجميع سكان الإمارة المشاركة في المسح وتعبئة الاستمارة من خلال الدخول على الرابط التالي: https:/‏/‏bit.ly/‏3bfY56w

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «يأتي هذا المسح انطلاقاً من مهام ومسؤوليات الدائرة في المشاركة بتنمية المجتمع من خلال رصد التطورات التي يشهدها ومعرفة احتياجات أفراده في مختلف جوانب الحياة وقطاعاتها الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية والأمنية، بهدف دعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة».

وأكد الشيخ محمد القاسمي أن التعاون بين دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والقيادة العامة لشرطة الشارقة وجهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، يعكس نهج الشراكة القائم بين مختلف الدوائر والمؤسسات في الإمارة والدولة ويعزز الروابط فيما بينها لتحقيق المنجزات المحلية بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتطوير المجتمع ونمو اقتصاده.

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