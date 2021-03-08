علي النعيمي يطّلع على التطور في دورية الإعلام الأمني

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

وجّه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، فريق دورية الإعلام الأمني، خلال اطلاعه على التطورات التي طرأت على الدورية، بمضاعفة الجهود وتسخير جميع الإمكانات للارتقاء بمستويات العمل الشرطي والأمني، والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية والوطنية، ورفع كفاءتها وتطوير الأجهزة والمعدات الأمنية بشكل مستمر ويعزز الاتصال المؤسسي ويرفع من سمعة جهاز الشرطة.

من جانبه أشار العقيد ركن عبد الله بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، إلى أن الدورية الإعلامية مجهزة بأحدث كاميرات تصوير الصور والفيديو ومستلزماتها، وأجهزة النقل المباشر، وتقنيات حديثة لمعالجة الصور والفيديو، وكوادر إعلامية مدربة لتحقيق معدلات استجابة قياسية.

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