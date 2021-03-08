سيف الشامسي: منظومة الإمارات الأمنية مرجع عالمي

المصدر: (الشارقة - وام)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة تطور المنظومة الأمنية للدولة خلال الخمسين عاماً الماضية والتي أصبحت مرجعاً للقيادات الشرطية على مستوى العالم، فمنذ تأسيس الاتحاد كان الأمن الركيزة الأساسية لتكمل قيادتنا الرشيدة هذا النهج بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال: إن وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وضعت رؤية واضحة في أن تصبح الدولة من أفضل الدول أمناً وسلاماً ».

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