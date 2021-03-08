شرطة الفجيرة تطلق النسخة المحدّثة من تطبيقها الذكي

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة، عن إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق «شرطة الفجيرة» Fujairah Police، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات المقدمة للمتعاملين، وإتاحة الفرصة للتواصل مع القيادة العامة في أي وقت وإبداء آرائهم من خلال الملاحظات والمقترحات والشكاوى.

جاء الإطلاق بحضور محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس فريق عمل البرامج والتطبيقات الذكية، وعدد من المديرين العامين في القيادة في ظل اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية، حيث يقدم التطبيق مجموعة من الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية. بدوره أشار العميد محمد بن نايع الطنيجي إلى أن التطبيق يعتبر منصة ذكية يقدم باقة متنوعة من الخدمات مثل شهادة لمن يهمه الأمر، مدة التوقيف، تدوين بلاغ ضده، إتلاف، مفقودات، حرائق وخدمة طلب رخصة القيادة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز