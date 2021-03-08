صقر غباش يثمّن جهود الشيخة فاطمة في مسيرة العمل النسائي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدور الرائد والملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وسجلها الحافل بالمنجزات، ودعمها اللا محدود لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية، وجهودها العظيمة في مسيرة العمل النسائي في الإمارات، ودورها الوطني الرائد والفاعل والمؤثر في إعلاء شأن المرأة الإماراتية، حيث التاريخ سيظل شاهداً على عظيم منجزاتها.

إنجازات

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي.. «إننا في يوم الثامن من شهر مارس من كل عام، نحتفل مع المرأة الإماراتية بإنجازاتها ومساهماتها الفعالة في مختلف مجالات التطور والتنمية بالدولة.

ولعل رؤية القيادة الرشيدة في بناء المواطن، دون تمييز بين الرجل والمرأة، مثّل الحاضنة الأساسية في توفير البيئة التشريعية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية الداعمة لإنجازات وإبداعات المرأة الإماراتية، وفي هذه المناسبة، لا يسعني إلا أن أشيد وأثمّن عالياً دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الامارات» في تمكين وريادة المرأة الإماراتية، من خلال مبادراتها البناءة، وانشغالها الدائم بآفاق تطور المرأة الإماراتية والعربية، حتى أضحت نموذجاً يحتذى، وقدوة تهتدى بها المرأة، ليس في الإمارات فحسب، وإنما على الصعيدين الإقليمي والدولي».

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