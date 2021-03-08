وزيرة التعليم العالي بالسودان تبحث التعاون مع وفد «آل مكتوم الخيرية»

المصدر: الخرطوم - وام

التقت البروفيسورة انتصار صغيرون، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية السودان، بوفد هيئة آل مكتوم الخيرية الذي يزور السودان برئاسة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة عضو مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية، بحضور حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية السودان، والبروفيسور أبيا كدوف مدير جامعة أفريقيا، والبروفيسور سامى شريف، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشادت الوزيرة خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة وطويلة الأمد بين دولة الإمارات والسودان، مشيرة إلى أن هيئة آل مكتوم قدمت الكثير في مجال التعليم العام بالسودان، مشيدة بالمدارس التي أسستها الهيئة في مختلف أنحاء السودان، والتي وصل عددها إلى 12 مدرسة.

وتناول اللقاء الحديث عن جامعة أفريقيا العالمية والدعم الذي تقدمه هيئة آل مكتوم الخيرية للجامعة، بما يسهم في أداء دورها العلمي والتعليمي في مختلف التخصصات.

دافع قوي

وأكد مدير جامعة أفريقيا العالمية، أن وفد الهيئة بتوجيهات من راعيها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، من أول الداعمين والزائرين للجامعة، حيث منحت هذه الزيارة دافعاً قوياً لأسرة الجامعة.

ونقل ميرزا الصايغ تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للوزيرة السودانية والحضور، مؤكداً دور هيئة آل مكتوم الخيرية في أفريقيا والسودان في مجال إنشاء المدارس ورعايتها وتقديم العمل الخيري، مشيراً إلى أن لدى الهيئة 12 مدرسة في السودان من إجمالي 50 مدرسة في أفريقيا، مشدداً على أن زيارة وفد الهيئة تؤكد على علاقات التعاون المستمرة بين البلدين.

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