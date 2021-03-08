مغردون: عبد الله بن زايد فخر الدبلوماسية الإماراتية

المصدر: دبي ـ البيان

أكد مغردون أن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، فخر الدبلوماسية الإماراتية ومهندسها، مشيرين إلى أن سموه هو الفارس الذي قفز بالدبلوماسية الإماراتية لمكانة خاصة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأطلق مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسمي: #كلنا_عبدالله_بن_زايد، و#فخر_الدبلوماسية_الإماراتية.

ودون معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «ردّ الفعل الشعبي في وسم #كلنا_عبدالله_بن_زايد يعبر عنا جميعاً، شهادتي في بو محمد مجروحة، إذ تجمعني به سنوات من صادق الموّدة وعظيم التقدير، ويبقى رأي أقران سموه ومن تعاملت معهم عبر السنوات شهادةً بأننا أمام أحد أكثر وزراء الخارجية عُمقاً وفاعلية». وحقق وسم #كلنا_عبدالله_بن_زايد عدد مشاهدات تزيد على 6 ملايين مشاهدة حول العالم.

ودون علي سالم الكعبي شعراً:

«الدبلوماسية ..فنـون ومهـارات

وماكل واحد قد يجي دبلوماسي

وأبو محمد فخر كل الإمـارات

ماكنّ حد قبله وبعده سياسي

من مدرسة زايد حظي بالشهادات

العلم والحكمة وعزم وحماسي

واليوم نتمتع بأقوى العلاقات

وهذا النجاح العالمي.. والأساسي».

وأكد المغردون أن سموه تخرج في مدرسة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو صانع السلام وعنوان الحكمة.

وقالوا: إن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قام بتأسيس علاقات متينة وقوية للدولة في الخارج، مثمنين جهود سموه في إظهار صورة ناصعة للإمارات أمام العالم أجمع.

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