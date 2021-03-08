حرم ولي عهد رأس الخيمة: إنجازات المرأة الإماراتية جذبت أنظار العالم

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكدت حرم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الشيخة شيخة بنت بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أن الإنجازات اللافتة التي تحققها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات ليست نتاج الصدفة، إنما بفضل الدعم المستمر والاهتمام الدائم من قبل القيادة الرشيدة للدولة، التي أصبحت المرأة الإماراتية بفضلها محط أنظار العالم.

دعم

وقالت حرم سمو ولي عهد رأس الخيمة - في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام -: «إن الكلمات تعجز عن وصف هذه الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في يومها العالمي بفضل دعم واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي تعتبر مصدر فخر للمرأة العربية والإماراتية».

دور رائد

وهنأت الشيخة شيخة بنت بطي آل مكتوم.. سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لدورها الرائد في دعم المرأة وريادتها ومكانتها البارزة على المستوى المحلي والعربي والدولي.

كما هنأت الشيخة شيخة بنت بطي آل مكتوم.. حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لاهتمامها بالمرأة في إمارة دبي، وهنأت أيضاً المرأة الإماراتية في يومها العالمي على دورها الفعال في جميع المجالات، إلى جانب دورها الرئيس كأم ومربية للأجيال الجديدة.

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