33.7 % من إجمالي سكان الإمارات نساء

المصدر: أبوظبي - وام

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن أبرز إحصاءات وبيانات المرأة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المرأة تمثل ما نسبته 33.7 % من إجمالي عدد السكان في الدولة.

وأشار التقرير إلى مجموعة من الأرقام والنسب التي تبرز ريادة الدولة في تمكين المرأة، موضحاً أن التشكيل الوزاري في دولة الإمارات يتضمن 33 وزيراً بينهم 9 نساء، فيما تشكل المرأة نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وفي قطاع التعليم بلغت نسبة الخريجات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 49.1 % من إجمالي الخريجين، فيما وصل عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي إلى 362 ألفاً و687 امرأة، وبلغ إجمالي عدد حاملات شهادة الماجستير 207 آلاف و630 امرأة، فيما بلغ عدد حاملات درجة الدكتوراه 15 ألفاً و426 امرأة.

وفي قطاعات الأعمال بلغت نسبة الإناث 24 % من إجمالي المشتغلين ، وسجلت الإناث من فئة الشباب حضوراً لافتاً في مجالس إدارة الجهات الاتحادية بنسبة تمثيل بلغت 46 %.

وسجلت الإناث ما نسبته 64 % من العاملين في قطاع التعليم وعدد الشركات المرخصة والمملوكة من نساء، والتي بلغت 80 ألفاً و25 شركة.

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