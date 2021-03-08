اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تنظم اليوم منتداها الأول للمرأة

المصدر: أبوظبي - وام

تنظم اللجنة العليا للأخوة الإنسانية اليوم، منتداها الأول للمرأة بعنوان «آمال المرأة وتحدياتها في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا»، احتفاءً باليوم العالمي للمرأة وبمشاركة عدد من أبرز القيادات النسائية الدولية والناشطات في مجال حقوق للمرأة.ويتضمن المنتدى حلقة نقاشية حول تفاقم التحديات التي تواجهها المرأة في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك اللاجئات المعرضات للخطر والأمهات العاملات.

ويشارك في المنتدى.. نائبة رئيس جمهورية كوستاريكا إبسي كامبل بار، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيلي ملامبو نجوكا، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم، والمديرة العامة السابقة لمنظمة اليونيسكو إرينا بوكوفا، والأمين العام لمنظمة أديان من أجل السلام عزة كرم، والسفيرة سوزان إسرمان، والناشطة لطيفة ابن زياتن، الحائزة على جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021م.

وستتبادل المتحدثات وجهات نظرهن ومقترحاتهن حول كيفية دعم المرأة خلال وبعد أزمة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي.

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