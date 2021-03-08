هزاع بن زايد: ابنة الإمارات رفعت اسم بلادها عالياً

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ابنة الإمارات في يوم المرأة العالمي على ما حققته من إنجازات رفعت اسم بلادها عالياً في كل المحافل.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نهنئ المرأة الإماراتية في #يوم_المرأة_العالمي على ما حققته من إنجازات رفعت اسم بلادها عالياً في كل المحافل، بما تمتلكه من علم وطموح وإرادة وبدعم لا محدود من القيادة الإماراتية وفي مقدمها أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تقود برؤية استثنائية نهضة المرأة الإماراتية وتمكينها».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز