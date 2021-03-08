حمدان بن زايد: الإماراتية نموذج مشرف للعطاء

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، المرأة الإماراتية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكداً سموه أن المرأة الإماراتية نموذج مشرف للعطاء والإنجازات المتواصلة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «في اليوم العالمي للمرأة نبارك لأم الإمارات على ما وصلت إليه المرأة من ريادة وتمكين ومشاركة فاعلة في بناء الوطن، المرأة الإماراتية نموذج مشرف للعطاء والإنجازات المتواصلة وحضور دائم في مختلف المجالات.. هي شريكة الحاضر وصانعة المستقبل.. كل عام ونساء الإمارات والعالم بخير».

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