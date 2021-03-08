مسؤولون: الإماراتيات حققن إنجازات قياسية بفضل دعم القيادة الرشيدة

المصدر: دبي - البيان، ووام

أكد مسؤولون أن اليوم العالمي للمرأة يمثل مناسبة للاحتفاء بإسهامات المرأة الإماراتية ودورها الرائد في التنمية الشاملة، وتقديراً وتكريماً لما قدمته في دعم مسيرة الإمارات داخلياً وخارجياً، مشيرين إلى أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات قياسية بفضل دعم القيادة الرشيدة.

شكر وتقدير

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن يوم المرأة العالمي هو رسالة شكر وتقدير للمرأة ولدورها الحيوي ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمعات ودعم رفعتها وتقدمها.

وقال، إن احتفال الإمارات بهذه المناسبة يأتي وقد حققت المرأة الإماراتية العديد من الإنجازات، ونجحت بتميز في إثبات حضورها في شتى الميادين محلياً وعالمياً نتيجة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي آمنت بدور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية، وفي جهود صناعة المستقبل.

دور محوري

وأكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، أن المرأة الإماراتية استطاعت منذ بزوغ فجر الاتحاد أن ترسخ دورها المحوري في مسيرة التنمية التي كانت تقف الإمارات على أعتابها. وأضاف: «سنواصل على خطى قيادتنا الرشيدة دعم المرأة وتمكينها، ويشرفني أن أتقدم إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بعظيم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، فقد سطرت سموها مثالاً مشهوداً على مستوى العالم في الجهود الداعمة للمرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع».

اهتمام كبير

وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إن المرأة الإماراتية تسهم بدور محوري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتمكنت من أن تعزز دورها في دعم مسيرة التطورات المتميزة التي تشهدها الدولة، وترسيخ مكانتها على مستوى المنطقة والعالم في المجالات كافة.

وقال أحمد سلطان الحنطوبي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، إن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة، وأتاحت لها العديد من الفرص لإظهار تميزها وتفوقها، ما مكنها من شغل مناصب قيادية رفيعة المستوى.

وثمّنت عائشة محمد الجاسم عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم مسيرة المرأة الإماراتية ومساهماتها في التخطيط للخمسين عاماً المقبلة للدولة.

إنجازات

وأكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن احتفالية الإمارات باليوم العالمي للمرأة يأتي تقديراً لإنجازاتها الكبيرة في مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها الدولة. وأوضح أن ابنة الإمارات قدمت الكثير من أجل وطنها وشاركت بأدوار ريادية ومتميزة في مسيرة البناء والتطوير بمختلف جوانب الحياة الثقافية والتربوية والتعليمية والقيادية كافة.

نموذج متفرد

وقال الدكتور منصور العور رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»: «يحتفي العالم بيوم المرأة التي لطالما كانت العضد والسند في قيادة دفة تقدّم البشرية على مدى القرون، مقدّمة اليوم بصمات إيجابية في مختلف الميادين الحيوية التي ترسم ملامح القرن الحادي والعشرين. وقدّمت الإمارات نموذجاً متفرّداً في تمكين المرأة التي قطعت أشواطاً متقدمة على درب التميز والريادة، مضطلعةً بأدوار مؤثرة في دفع المسيرة التنموية الطموحة، في ظل الرؤية الحكيمة لقيادةٍ رشيدة تؤمن بأنّنا «نحن لا نمكّن المرأة.. نحن نمكّن المجتمع بالمرأة».

أولوية وطنية

وأوضحت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن اليوم العالمي للمرأة يمثل مناسبة للاحتفاء بإسهامات المرأة الإماراتية ودورها الرائد في التنمية الشاملة، وتقديراً وتكريماً لما قدمته في دعم مسيرة الإمارات داخلياً وخارجياً، ففي كل مرحلة من مراحل النهضة التي تشهدها دولتنا لابد وأن نجد البصمة الواضحة لابنة الإمارات حاضرة وبقوة، فهي التي شكلت إلى جانب أخيها الرجل ملامح الماضي والحاضر والمستقبل.

قصة نجاح

وقالت الدكتورة بشرى الملا المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، إن يوم المرأة العالمي يمثل احتفاءً عالمياً بالنجاحات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات دون التخلي عن تراثها وهويتها والتزامها المستمر بأن تكون شريكة فاعلة في الخير والعطاء.

وقالت عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إن المرأة كانت ومازالت ركيزة التطور وأساس التنمية وجوهر العطاء في كل مجتمع، كما أنها الجزء الأهم في منظومة النجاح سواء ضمن أسرتها أو في مكان عملها، مؤكدة أن احتفاء الإمارات بيوم المرأة العالمي له طابع خاص ورونق مختلف، لاسيما أنها كرمت المرأة واحتفت بها في كافة المناسبات والمحافل واعتبرتها شريكاً رئيسياً في عملية البناء.

وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة بجامعة الإمارات أن المرأة الإماراتية استطاعت خلال الـ 50 عاماً من عمر الدولة، أن تثبت جدارتها وتحقق حضوراً نوعياً متميزاً في كافة المجالات ومفاصل الحياة، كما أنها أسهمت بشكل مباشر في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأشارت الدكتورة حبيبة الشامسي، مساعد عميد كلية القانون لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، إلى أن مسيرة الإمارات حافلة بالعطاءات، في كافة الأصعدة، فقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً خاصاً في رعاية أبنائها وبناتها، حيث كان للمرأة النصيب الوافر من الدعم والرعاية، ووفرت الدولة كل مقومات التشجيع لها.

ووجهت مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير، تحية دعم وتقدير لكافة النساء في العالم، وقالت: «يمر علينا اليوم العالمي للمرأة في كل عام، ليس للتذكير بمهماتنا ورسالتنا، بل لنؤكد ونقول لكل امرأة في هذا العالم، لكل لاجئة ونازحة، ولكل من تسكن في مناطق النزاعات أو الكوارث، ولكل من تعاني في المجتمعات قليلة الدخل، ومن تكافح من أجل الحياة الكريمة، نحن موجودون لأجلك، فواجبنا الإنساني يحتم علينا مساندتك ودعمك بكل ما يلزم لتستمري في رحلة الحياة بعزة، ولتساعدي في حماية أسرتك، وبناء مجتمعك وترتقي به ليصبح على خارطة المجتمعات المتطورة».

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