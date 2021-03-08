في اليوم العالمي للمرأة.. بنت الإمارات همة وهامات

المصدر: متابعة: خلود حوكل

بكلمات ملؤها الفخر بالمرأة الإماراتية، لخصت مجموعة من الشاعرات، بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من شهر مارس، أبرز إنجازات المرأة الإماراتية في مختلف الميادين، وآخرها «مسبار الأمل»، الذي بلغ مدار المريخ.

وقد شاركت الإماراتية في إنجاز هذا المشروع جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، مؤكدة قدرتها على المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع وتطوره.

وعبر خمسين بيتاً شعرياً، تيمناً باليوبيل الذهبي للإمارات، سطرت الشاعرات إنجازات المرأة الإماراتية. بأحرف وعبارات زاخرة بمعاني الحب والاعتزاز.

عز وفخر يا بنت مجد الإمارات

على الوفا والطيب في كل مجهود

يا ما طلعتي في كبار المهمات

ولا فيه لاصرارك عراقيل وحدود

فاطمة ناصر

انتي فخر للدار في كل الاوقات

الكل يشهد لك والانجاز مشهود

صيتك تعدى الأرض حتى المجرات

وصار بفضا المريخ لك اسم موجود

مريم النقبي

يا بنت زايد لج عظيم التحيات

يا من تربيتي على العز والجود

متميزه ومتفرده وانت بالذات

مضرب مثل للغير والعالم شهود

الحصباه

بجْ موطني حقّق وعلّق طموحات

إيمان قادة بأنج الكفو والزود

في كل محفل لج نوادر وبصمات

واسمج على الأمجاد له صيت معقود

أسما الكعبي «حس القصيد»

بالعلم والمعنى تطوف المدارات

وتاخذ مع التاريخ ميثاق وعهود

يا صانعة الأجيال دينٍ وعادات

يا ملهمة الآمال.. قصدٍ ومقصود

نايلة الأحبابي

في دار زايد الفخر للأميرات

بناته اللي ارفعوا راس وسْنود

كفو يا بنت الدار بالله مهرات

سبّاقتن خطواتهن وسط لحْشود

هنادي المنصوري

ومن تمام الحسن وصف العزيزات

ذروة سنام المجد من منبت العود

قيمه وشيمه في جميع المجالات

تاريخ ما صابه من الناس منقود

شيخة المقبالي «ولهة الشوق»

بنت الرجال اللي لها نزف الابيات

اعزومها ترقى بلا حد وحدود

سارت على نهجٍ يجاري الحضارات

وافعالها رمزٍ من الطيب معقود

غرشوب الفجر

يا درّةٍ زانت بها السبع دانات

يا من سميتي بْعزّ عن كلّ منقود

اليوم صرتي لْبنت حوّاء منارات

ترقب خطاج وْحلمها فيج معقود

ضحى

بافراح ديرتنا.. وكل الملمّات

سجّلتي حضورٍ مبيّن ومعهود

حتى على المرّيخ بين الفضاءات

قلتي لعينك يالوطن بثبت وجود

سراب الشارجة

تشجيع من زايد وأم الإمارات

بنت الوطن طموحها غير محدود

لها في مقام العز همه وهامات

يفخر بها الطالب ويفخر بها العود

العين

ما قد كتبنا لأجل يُكتب شاعرات

قبل الكتابه أفعالنا صفّت جنود

عادياتٍ مورياتٍ امغيرات

لبلادنا ولشيخها محمد الطود

ماجدة الجراح

بج رافعين الراس يام الإمارات

وانجازنا بكف الوطن دوم مسنود

للكون صرنا بالتميز ملِهمات

وقاداتنا لبّوا لنا بعز مفنود

صوغة

يا قدوة المرأة بكل المجالات

بنات زايد في العُلا زود في زود

أبياتنا ما وفّت المجد هيهات

وأفعالنا تشهد من سنين وعقود

اللولو بنت ذياب

هي قدّها وقدود بنت الإمارات

اللي هممها للوطن شامخه زود

واللي وصلت لاسمى حدود الحضارات

وفاقت عزايمها على كل مجهود

سراج الليل

يا بنت زايد يعل وقتك مسرات

انتي الفخر يا بنت زاكين لجدود

يا درةٍ فاقت على كل دانات

صيتك منزه من فعل كل منقود

سلمى الغفلي

إنتي نبع صافي لريّ الامارات

ياما روى ريّج ولا صار ميحود

رايتج بيضا والفخر فالمسارات

يشهد لج التاريخ والعالم شهود

عايشة الطنيجي

اتعلمن وتسلحن بالشهادات

من فعلهن شاب الطفل وسط لمهود

بالطايره شنن على الجو غارات

حتى فعلهن ينذكر خلف لحدود

شاعرة الوسطى

يوم احتفالك فيه فرحة وشراغات

وفيك التميز دوم يا قايد الخود

اخت الرجال اللي تشغل وزارات

مع الرجال بفرصة اثبات لوجود

سلمى الشامسي

تعجز توصّفها جميع العبارات

في مجتمعها فاعلة بصفّ لجنود

تعطي وتخلص من ضمير الروايات

مضرب مثل للكلّ غاية ومنشود

زهرة المازمي

يلزم سموّ القول طِيب المقامات

في بنت زايد يوجب الوصف منضود

بالكتف تتساوى إلى العزّ قامات

أثنى عليها الكون غيّاب وشهود

مطرة الكعبي

امبونها بلادي لها السبق شارات

وبناتها في الفعل طودٍ ورا طود

شقيقة رْجالٍ رقتْ للمدارات

سَجل يا مسبار الامل طيب مجهود

كلثم عبدالله

يالشامخه رزتي الجبال المنيفات

حيثج سليلة مجد من زايد العود

يا بنت زايد ذخرنا في حرّ الأزمات

المجد مجدج وللعلا دايم صعود

ناعمة الكعبي

انتي الهدى وانتي الأمل والمنارات

ياللي طموحج ماله قيود وحدود

اليوم لج وسط المحافل بطولات

سيرة زكية مثل ما نفحة العود

نهلة النقبي

أنا اشهد انج بنت غير البنيات

يا تاج عز وفخر يا منبع الجود

بالجهد والهمه قطعتي مسافات

وصرتي على ذا النهج والعالم شهود

بشرى الحضرمي

عند الشدايد فيه بصمة وعلامات

هيا العظيمة تسند الكل وتجود

لا هو مبالغ أو كلام المجلات

من صغرها تسعى وهي قد وقدود

سمية الناعور

فوق القمم نورٍ تعلا المنارات

فينا العزم والمجد موروث لجدود

وعلومنا بالخير جند وسفارات

خلفه رجال العز تدعمه وبزود

برديس خليفة

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