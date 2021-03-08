بلدية دبي تحصل على جائزة الأفكار العربية الدولية عن الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

حصلت بلدية دبي على جائزة الأفكار العربية الدولية والتي تنظمها مجموعة دبي للجودة، وذلك عن فئة «الاستدامة» من خلال مبادرة «تطبيق نظام الذكاء الاصطناعي في المراقبة والتحكم بعمليات معالجة مياه الصرف الصحي في محطة جبل علي».

وقال المهندس محمد الريس مدير إدارة شبكة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في بلدية دبي: «تهدف المبادرة إلى تطبيق نظام ذكي ومبتكر يتيح التحكم والضبط لمستوى تهوية مياه الصرف المعالجة بشكل ذاتي وأوتوماتيكي، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة المياه الناتجة بعد المعالجة، مما ينعكس بشكل إيجابي على رفع نسبة رضا المتعاملين والمستفيدين، حيث تأتي هذه المبادرة تلبية للأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي والمتمثلة في توفير خدمات وحلول ذكية ومتكاملة، وحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، وتطبيق أنظمة استدامة رائدة».

وأضاف: «ساهم تطبيق المبادرة في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل، ورفع كفاءة النفاثات العاملة على التهوية من خلال التشغيل الأوتوماتيكي، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية اللازمة ورفع كفاءة وجودة الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين جودة المياه الناتجة بعد المعالجة بسبب التحكم بنسبة الأوكسجين».

ويعتبر الحصول على هذه الجائزة خطوة رائدة لبلدية دبي في مجال إنجاز المشاريع الحيوية وتشغيلها بما يتناسب مع مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الاستدامة المعتمدة عالمياً، إضافة إلى كونها حافزاً كبيراً لمتابعة الاطلاع والدراسة والاستنباط من أفضل الممارسات العالمية.

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