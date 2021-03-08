«الصحة» تحصل على شهادة الحوكمة من المعهد البريطاني

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على شهادة مواصفة الحوكمة BS13500، من المعهد البريطاني للمعايير BSI، في إنجاز جديد، يعزز ريادتها في تطبيق أفضل المقاييس العالمية في مجال نظم إدارة الحوكمة الفعّالة، بعد نجاحها بتطبيق نموذج الحوكمة المستند إلى الثقة والمساءلة والشفافية والممارسات العادلة، ويأتي الإنجاز بعد عمليات تدقيق شاملة.

وتسلم الشهادة في ديوان الوزارة بدبي، الدكتور محمد العلماء وكيل الوزارة، رئيس مجلس الإمارات للخدمات الصحية، من ثيونز كوتزي المدير العام للمعهد البريطاني للمعايير في منطقة الهند والشرق الأوسط، بحضور عائشة المنصوري مدير الحوكمة بالوزارة، وعمار حسن مدير تطوير الأعمال بالمعهد البريطاني للمعايير.

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