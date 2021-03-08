عبدالله آل حامد: هدف قيادتنا المراكز الأولى في المجالات كافة

المصدر: (أبوظبي- وام)

أكد عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي أن هدف قيادتنا الوطنية هو تبوؤ المراكز الأولى في كل المجالات وخصوصاً في المجال الطبي، الذي ثبت من خلال الجائحة أننا نستطيع عمل المستحيل بتعاوننا وعملنا المخلص الدؤوب لخدمة دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالفريق الطبي المشارك في معرضي «آيدكس ونافدكس2021» ومسابقة طواف الإمارات لنقل شكر وتقدير القيادة لهم على ما بذلوه من عمل احترافي عبر تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس «كوفيد 19» والذي أسهم في نجاح هذه الأحداث، بحضور مطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة وممثلين من المركز.

ونقل للفريق شكر وتقدير وفخر القيادة الرشيدة بما يقومون به من عمل مستمر لخدمة الوطن.

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