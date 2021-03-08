«الإمارات للخدمات الصحية» تستشرف المستقبل

المصدر: (دبي - وام)

عقدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اجتماعها الأول برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس الإدارة وحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة وأعضاء المجلس.

ويجسد إطلاق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية رؤية القيادة الرشيدة في استشراف مستقبل الرعاية الصحية وفق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لتوفير نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد ولتحقيق تطلعات مئوية الإمارات 2071.

وأكد العلماء أن إطلاق المؤسسة يأتي في إطار رؤية القيادة لإعادة هيكلة القطاع الصحي وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية في الإمارات وتوفير خدمات الرعاية الصحية بكفاءة وجودة لأفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية.

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