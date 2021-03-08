حياة آل خليفة: الجائزة الأغلى في حياتي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قالت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة رياضة المرأة البحرينية: فوزي بالجائزة من أهم أيام حياتي في ظل التكريم الرائع والجائزة العظيمة كونها مقترنة باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضافت: الجائزة قامت بتأصيل مفهوم وثقافة الإبداع من منظور إقليمي وعربي ودولي، ومثل هذه الجائزة ظلت تحفز منذ انطلاقتها العديد من اللاعبين والإداريين والحكام والقائمين على العمل الرياضي، والمؤسسات المهنية في ظل رؤية عميقة، وبالتالي نجد أن جميع الرياضيين يقومون بتسخير إمكانياتهم من أجل الفوز بمثل هذا التكريم.

فخروختمت الشيخة حياة آل خليفة: ما نسعى له دائماً هو التميز في أي من المجالات التي نخوضها في حياتنا، وعندما تأتي الجائزة والتكريم من الفارس الأول والرياضي الأول، فإن لها وقعها المهم في مسيرتنا جميعاً، وليس بمستغرب أن تأتي المبادرة الكريمة بوضع هذه الجائزة لصالح الرياضة في دول الخليج والدول العربية، والآن أتى المجال العالمي فهنيئاً لنا بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحصولنا على جائزة سموه التي ستظل مصدر فخر لنا جميعاً في مسيرتنا الرياضية والأجيال القادمة سوف تعمل بمنتهى القوة لكي تنال هذا الشرف المتميز.

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