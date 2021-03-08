الإماراتية.. نجاحات ملموسة في القطاع السياحي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حققت المرأة الإماراتية نجاحات ملموسة بالقطاع السياحي والفندقي في غضون السنوات الماضية، فأصبحنا الآن نجد المرأة المستثمرة في القطاع السياحي والموظفة في القطاع الفندقي والمرشدة السياحية، وباتت تنافس الرجل في العديد من المواقع القيادية والتنفيذية المهمة التي احتكرها لسنوات طويلة.

تواجد

وتشهد نسبة تواجد المرأة الإماراتية ومشاركتها في مسيرة نمو القطاع السياحي والفندقي في الدولة تحسناً كبيراً مقارنة مع السنوات الماضية، الأمر الذي يرجع إلى دعم القيادة الرشيدة، إذ تقول آمنة الرئيسي، من مواطني الدولة، وهي متدربة في قطاع إدارة الفنادق، إنها مهتمة بعالم بالضيافة، وشغوفة بالفرص التي يقدمها، ولكنها شعرت أن صناعة السياحة تفتقر إلى الوجود المحلي وبصفتها مواطنة إماراتية شعرت أنها لابد أن تساهم في دعم بلادها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمجال السياحة التي تعد رافداً رئيسياً للاقتصاد.

وتضيف آمنة الرئيسي لـ «البيان»: في 2015، حصلت على درجة البكالوريوس بالاتصال والإعلام في تخصص العلاقات العامة من جامعة زايد، بعد تخرجي عملت في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وفي 2017 شغلت منصب مساعد مدير مشروع في قسم التسويق التجاري، ثم انضممت إلى فريق برنامج توطين صناعة السياحة في كلية دبي للسياحة كمساعد مدير المشروع.

وتابعت: حصلت في 2019 على ماجستير من جامعة مودل فيينا في إدارة الأعمال وماجستير في إدارة وسائل الإعلام الجديدة وأنظمة المعلومات، والتحقت ببرنامج تطوير الخريجين التابع لهيلتون في سبتمبر 2019.

برنامج

وانضمت آمنة الرئيسي إلى برنامج تطوير الخريجين التابع لهيلتون في سبتمبر 2019 بعد عملية انتقاء نوعية وفق قيود دقيقة، تضمنت عدداً من التقييمات الافتراضية والشخصية، وكان أول تعيين لها في الأقسام التشغيلية وإدارة العمليات والموارد البشرية في فندق دبل تري باي هيلتون دبي – الخليج التجاري، حيث عملت داخل قسم إدارة العمليات في قسم التدبير المنزلي والأغذية والمشروبات ومكتب الاستقبال بالفندق.

ومن خلال هذه المناصب أتيحت لها الفرصة لتجربة مختلف الوظائف داخل القسم الواحد. وعلى سبيل المثال، في قسم التدبير المنزلي عملت مساعداً للتدبير المنزلي، ثم مشرفاً، ثم مديراً مساعداً.

رسالة

وجهت آمنة الرئيسي رسالة لجميع النساء للوصول لأهدافهن قائلة: «ابحثي عن المجال المحبب لنفسك والقريب إلى شخصيتك، أعتقد أنه العامل الموصل للنجاح في النهاية. بالنسبة للباحثات عن وظيفة في مجال الضيافة، يقدم هذا المجال فرصة مميزة للجميع سواء أكنت قد درست القانون أم الهندسة أم الموارد البشرية أم حتى الطب، إذ يمتلك هذا القطاع مجالات تتطور وتزدهر باستمرار».

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