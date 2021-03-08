أحمد بن حميد النعيمي: فرص متكافئة أمام نساء الإمارات

المصدر: (عجمان ــــ البيان)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس منطقة عجمان الحرة أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في تمكين المرأة، ومنحها فرصاً متكافئة، تضمن تعزيز حضورها. وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: يمثل يوم المرأة العالمي مناسبة للاحتفاء بالدور المحوري للمرأة، وتسليط الضوء على إسهاماتها في ما وصلنا إليه اليوم من تقدم.

وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في تمكين المرأة، ومنحها فرصاً متكافئة تضمن تعزيز حضورها، الأمر الذي أفسح المجال أمام المرأة للاضطلاع بدور ريادي في دفع مسيرة الازدهار والتقدم، ورسم معالم المستقبل تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.

وأضاف رئيس منطقة عجمان الحرة: تجسد المرأة قصة نجاح، عنوانها تولي المراكز القيادية حكومياً واقتصادياً وثقافياً ودبلوماسياً بكل كفاءة واقتدار، والتمثيل المشرف للوطن في المحافل الإقليمية والدولية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية.

وتابع: في هذا الإطار، نحرص في منطقة عجمان الحرة على تمكين المرأة وتوفير كل السبل الضامنة، لتعزيز مشاركتها وترسيخ دورها، وإننا إذ نعرب عن تقديرنا للمرأة، حيث تشغل المرأة، اليوم، نسبة 51% من إجمالي كوادر وفريق عمل المنطقة الحرة.

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