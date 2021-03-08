سيدات أعمال دبي: إنجازات متفردة لابنة الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

قالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، إن اليوم العالمي للمرأة يعد مناسبة سنوية هامة للإضاءة على دور المرأة الإماراتية المحوري بصفتها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والتطور وبناء الإمارات منذ تأسيسها، مؤكدة أن هذه المناسبة تحمل في ثناياها مشاعر من الفخر والاعتزاز بالنموذج الإماراتي المتميز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات متفردة على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي جعلت الإمارات اليوم نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تمكين المرأة، فجسدتها المرأة الإماراتية بمسيرة عطرة وثقها التاريخ بأنجح قصص التميز.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تحقق مكانة مرموقة في قطاع الأعمال نتيجة الدعم اللامحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة التي وفرت لها مناخاً اقتصادياً داعماً، مكنتها من إحراز العديد من الألقاب الإقليمية والعالمية فمن أصل 50 سيدة أعمال ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لعام 2021 كان نصيب الإمارات من القائمة 7 سيدات أعمال تصدرن فيها مراكز متقدمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز