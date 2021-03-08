17 % نسبة المواطنات في «الإمارات للألمنيوم»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

اهتمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالكفاءات النسائية، وحرصت على تعزيز دور المرأة الإماراتية حتى وصلت نسبة تمثيل المرأة في الشركة إلى 17%. وتعتبر «الإمارات للألمنيوم» أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وتتميز بسجل حافل للمرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات.

وقالت وفاء الكاز، مشرف عام في قسم علم المعادن في «الإمارات للألمنيوم»، إنها انضمت إلى الشركة منذ 10 سنوات. وأوضحت أن عملها في قسم علم المعادن يهتم بشكل أساسي بجودة المعادن من خلال دراسة تفصيلية للبنية الكلّية والمجهرية باستخدام أحدث التقنيات والوسائل والفحص المجهري الإلكتروني، والمعني أيضاً بتقديم الدعم الفني للعملاء الخارجيين والداخليين وتطوير سبائك جديدة تناسب طلبات العملاء.

وأضافت: فخورة بكوني أول إماراتية تشغل هذا المنصب داخل الشركة، مشيرة إلى دعم الإدارة العليا للمرأة والثقة والتشجيع الذي توليه تجاه مواطني الإمارات، فضلاً عن بيئة العمل الأسرية. وأكدت أن العمل في «الإمارات العالمية للألمنيوم» علمها الصبر وعدم التسرع في اتخاذ القرارات.

تنسيق

وتعتبر الدكتورة مريم المازمي، أول امرأة تشغل منصب مديرة المركز الطبي في منطقة الطويلة في أبوظبي، في قسم الصحة المهنية في «الإمارات العالمية للألمنيوم». وأكدت أنها وبحكم طبيعة عملها كطبيبة مسؤولة عن سلامة الموظفين في الشركة، كرّست نفسها خلال الأشهر الماضية في التنسيق والإشراف على اختبارات «كوفيد 19» الروتينية لأكثر من 7 آلاف موظف للشركة في الإمارات. وتحملت قدراً كبيراً من المسؤولية لضمان جاهزية الشركة. ووصفت حصولها على الوظيفة بأنها فرصة لا تحصل عليها في أي مكان آخر.

وتولت إيمان القاسم، منصب نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، وانضمت إلى «الإمارات للألمنيوم» في عام 2020 ولديها خبرة تزيد على 20 عاماً في العديد من المجالات الحيوية مثل الشؤون المالية والطاقة والسيارات وقطاع التجزئة في مؤسسات حكومية ودولية.

مهام

وخلال مسيرتها المهنية تولت إيمان العديد من المهام الدقيقة ووضع الاستراتيجيات لإدارة الموارد البشرية، واكتساب المواهب وإدارتها، والتعليم والتدريب، وإدارة نظم المعلومات، والتطوير والأداء المؤسسي.

وتعمل المهندسة نوف بديع مبارك، داخل المشاريع ذات رأس المال الضخم في «الإمارات للألمنيوم» منذ 3 سنوات. وأعربت نوف عن اعتزازها بالعمل في مشروع مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا.

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