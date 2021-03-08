«أراضي دبي»: المرأة شريك رئيسي في جهود التنمية

المصدر: دبي - البيان

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المرأة شريك رئيسي في جهود التنمية. وتسهم الدائرة في دعم وتعزيز دور المرأة، سواء على صعيد الدور الوظيفي الذي تلعبه في مختلف قطاعات ومؤسسات الدائرة، أم عبر المبادرات والبرامج التي تنظمها وتطلقها في هذا الإطار، لتؤكد الدائرة في يوم المرأة العالمي، مواصلتها لنهج القيادة الرشيدة الرامي إلى تمكين المرأة وتأهيلها للعب دور مهم وحيوي في شتى مجالات التنمية.

وذكرت أراضي دبي أن المرأة باتت اليوم تشكّل ما نسبته 42% من مجمل موظفي الدائرة، وذلك على النحو التالي: في الوظائف القيادية تبلغ نسبة المرأة 21%، في حين تستحوذ على 46% في الوظائف الإشرافية، و58% في الوظائف التنفيذية، وأخيراً تبلغ نسبتها 42% في الوظائف التخصصية.

مبادرات

وعلى صعيد المبادرات التي أطلقتها ونفّذتها دائرة الأراضي والأملاك بهدف تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع الإماراتي، فقد أتاحت للأمهات العاملات إمكانية العمل عن بُعد، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن الشخصية والمهنية، كما وفّرت لهن ساعات عمل مرنة استثنائية لتوصيل أبنائهن إلى المدارس، كما وتحصل الأم أيضاً على تصريح استثنائي سنوي في أول يوم دراسي، لضمان راحة أبنائها والاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى إمكانية قبول أوقات دوام خاصة للأمهات.

وتشير أراضي دبي إلى أنه بالتزامن مع احتفال العالم اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمي، في ظل هذه المرحلة الاستثنائية، تحت شعار «المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم «كوفيد 19»، فإن ذلك يؤكد الدور الذي لعبته وتلعبه المرأة في الجهود العالمية للخروج والتعافي من آثار وتبعات الجائحة في شتى أنحاء العالم.

وفي هذه المناسبة المميّزة؛ يبرز نموذج المرأة الإماراتية المشرق، والتي تعتبر شريكاً رئيسياً في النجاحات التي حققتها وتحققها الدولة في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، الذي وضعت فيه المرأة الإماراتية بصمة مميزة، سواء على صعيد القيادة أو الاستثمار.

تجربة

وتشكّل تجربة الإمارات في دعم وترسيخ مكانة المرأة، نموذجاً يحتذى على الصعيد العالمي، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في هذا الإطار، والتي أسهمت بشكل مباشر في تصدّر دولة الإمارات إقليمياً وتحقيقها لمراكز متقدمة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.

مكانة

أكدت أراضي دبي المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية في التنمية المستدامة، وتوجّه لها التحية في يومها العالمي، مؤكدة أنها ستسخّر كل الإمكانات والموارد من أجل الوقوف إلى جانبها والارتقاء بتجربتها يوماً بعد يوم، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز إثبات ذاتها واستكشاف القدرات الكامنة والتطوير الذاتي لإفساح المجال أمامها لخدمة الوطن والمواطنين.

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