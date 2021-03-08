1000 سيدة أعمال في عجمان يشاركن بمسيرة التنمية

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

بلغ عدد سيدات الأعمال في عضوية مجلس سيدات أعمال عجمان، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، 1000 سيدة، يعملن في مشاريع متنوعة، ويسهمن في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعملن في القطاع الخاص، ويجدن كل الدعم من في الدولة، للمشاركة في تعزيز التنمية الشاملة.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ورئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، تحظى المرأة الإماراتية بمكانة رفيعة، بفضل قيادة تؤمن بقدرة المرأة ودورها في مسيرة التنمية، فلا يوجد مجال أو قطاع، إلا وللمرأة الإماراتية دور بارز وبصمة واضحة، فالمرأة الإماراتية مربية الأجيال، هي الوزيرة والمعلمة والطبيبة وسيدة الأعمال والموظفة.

وأضافت: كل الشكر على جهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في دعم وتمكين المرأة الإماراتية.

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