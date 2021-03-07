خليفة بن طحنون: الإمارات ماضية في طريق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ماضية في طريق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، إيماناً من قيادتها الرشيدة، بأهمية الدور المحوري والفعال الذي تقوم به المرأة، جنباً إلى جنب مع الرجل، وفي مختلف الميادين والمجالات.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان - في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام - إن المرأة الإماراتية، استطاعت أن تثبت جدارتها وتفوقها في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة لها، وتبني قضاياها، وتهيئة البيئة المناسبة لبناء الذات وتطوير القدرات، فتح آفاقاً واسعة أمامها لتظهر إبداعاتها ومهاراتها وإمكاناتها.

وأضاف: لدينا العديد من قصص النجاح لنساء إماراتيات، نفتخر بهن، فهناك مبدعات في القطاعات التعليمية والهندسية والإدارية والاقتصادية وغيرها، كما شهدنا في العام الماضي، خلال جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، في القطاعات الصحية، العديد من الشخصيات النسائية الملهمة، اللاتي قدمن صوراً بهية في مجال العمل المتقن والمتفاني، كما ضربن أروع الأمثلة على التضحية والإخلاص بالعمل.

وأوضح: لدينا أروع القصص وأنصع أمثلة النجاح، تلك التي كانت بطلاتها أمهات الشهداء وزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم، فلقد سطرن بصبرهن وشموخهن وتضحياتهن، أجمل الملاحم الوطنية، وقدمن أبلغ العبر والمعاني، وأسمى الرسالات في سبيل بناء الأجيال وصناعة المجد.

ورفع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الامارات»، أسمى آيات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وعظيم الشكر والعرفان على جهودها الحثيثة، ومتابعتها الدائمة لشؤون المرأة الإماراتية، وتبنيها لقضاياها، وتعزيز تمكينها في مختلف المجالات.

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