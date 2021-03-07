محمد بن زايد: تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بنت الإمارات في اليوم العالمي للمرأة، التي وقفت بشجاعة وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة "كورونا"، مشيراً سموه إلى أن تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "في اليوم العالمي للمرأة.. أوجه تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم.. لقد وقفت بشجاعة وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة "كورونا" لتؤكد أن مستقبل المجتمعات يرتبط بالمشاركة المتساوية والفاعلة للنساء والرجال.. تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية".

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