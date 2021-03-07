"مبدعي الامارات التطوعي" يطلق مبادرة لتنظيف البيئة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أطلق فريق مبدعي الإمارات التطوعي بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بحكومة عجمان مبادرة (نظافة بيئتي واجب وطني) والتي انطلقت من دافع الحس الوطني والاهتمام البيئي ضمن حملة "ابشر" التي تتضمن عدة مبادرات وفعاليات تصب جميعها في مصلحة المجتمع وخدمة الوطن، وهدفت المبادرة إلى رفع الحس الوطني وتوسيع دائرة الوعي البيئي وكذلك نشر ثقافة التطوع، حيث تم

تنظيف منطقة البر المجاورة لجسر عمار بعجمان حيث يزداد تركز المخيمين في هذه المنطقة خلال فترة نهاية عطلة الأسبوع بتعاون وجهود المتطوعين في الحملة.

ومن جانبها قالت رشا نجيب باحبيشي رئيس ومؤسس فريق مبدعي الإمارات أن الفريق يحرص على التعاون المستمر لإنجاح المبادرات والبرامج ضمن خطة الفريق لعام 2021 والتي تنبع من توجيهات القيادة الرشيدة وحثنا على العمل التطوعي وتنفيذ المبادرات التي تصب في خدمة الوطن والمجتمع.

ويقوم الفريق بدعم الأفكار الإبداعية والمقترحات المقدمة من الأعضاء وتطويرها لتلائم الأوضاع الحالية، لذلك حرص الفريق على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في جميع خطوات المبادرة مثل إجراء فحص الكوفيد قبل الفعالية بيوم لجميع المشاركين في الحملة سواء المتطوعين أو المشرفين مع الحرص على التباعد وترك مسافة بين المتطوعين واستعمال المعقم والقفازات والكمامات طيلة فترة الفعالية والتنظيف وذلك للحفاظ على سلامة الجميع كما يقوم الفريق على التعاون المستمر بين مختلف الجهات والشركاء لتنفيذ المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة الوطن..



وجاءت فكرة تنفيذ هذه المبادرة من المتطوعة الصغيرة "تالا حكمت" عضو برنامج المدرب الصغير التابع لفريق مبدعي الإمارات والمتطوع "محمود ظهيري"، وجاء ذلك تعزيزاً لتحقيق رؤية وأهداف الفريق التي ترحب بجميع الأفكار والمبادرات التي تصب في خدمة الوطن والمجتمع والبيئة.

وقالت الطالبة تالا "جاءتني فكرة تنظيف البر لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على المناطق البرية والتي تعتبر جزءاً مهما من البيئة الطبيعية الغنية لدولة الإمارات العربي المتحدة ودعماً منا لقرارات حكومتنا الرشيدة

"للحفاظ على البيئة.

ومن جهتها قالت فاطمة الحمادي مشرفة ومنسقة الفعالية "لم تتوان جميع الجهات في تقديم كافة أنواع الدعم لإنجاح المبادرة وهذا إن دل فإنما يدل على المستوى الرفيع الذي وصل له المجتمع في الوعي البيئي والحس الوطني"

وذكرت أن التحدي كان موجوداً خلال تنفيذ الفعالية خاصة في ظل الظروف الحالية وضرورة الحفاظ على سلامة الجميع والتأكد من الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية وعدم مخالفة القوانين، لكن الجهود المتضافرة أنتجت فعالية ناجحة بكل المقاييس، وتوجه رسالة شكر وتقدير لجميع الرعاة والجهات والمتطوعين صغاراً وكباراً.

ويطمح الفريق أن يستمر في دعم المبادرات المجتمعية وخلق الفرص التطوعية ويواكب الظروف الحالية ويضع بصمته في تحقيق الرؤية المستقبلية للدولة.

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