بلدية دبي تغلق مؤسسة غذائية وصالوناً لعدم الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي 2181 زيارة تفتيشية على المؤسسات، خلال 6 مارس الجاري وتم اغلاق مؤسسة غذائية وصالونا لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، ومخالفة 6 مؤسسات وتوجيه 33 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2140 مؤسسة.

ويحرص مفتشو بلدية دبي على متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

اشتراطات

ويتم التشديد خلال تلك الجولات الرقابية على التزام المؤسسات بجميع التدابير الاحترازية، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الاوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات. كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

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