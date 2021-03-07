بلدية الشارقة تُخلي 13 ألف مخالف وعازب من المناطق المخصصة للعائلات

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أخلت بلدية الشارقة 13 ألف مخالف وعازب من المناطق المخصصة للأسر والعائلات بالتعاون مع "الشرطة" وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وأكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار حملاتها وزياراتها التفتيشية لإخلاء العزّاب والعمّال والمخالفين القاطنين في المناطق المخصصة للأسر والعائلات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تشمل هذه الزيارات كافة مناطق مدينة الشارقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أنه تم إخلاء أكثر من 13 ألف مخالف وعازب حتى الآن، خلال 3 آلاف حملة تم تنفيذها، حيث شهدت هذه الحملات أيضاً اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المساكن المخالفة، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتوسيع نطاق هذه الحملات لتشمل الأبراج السكنية في مختلف مناطق المدينة والتي رصدت خلالها العديد من المخالفات.

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